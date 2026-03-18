【一番くじ 学園アイドルマスター Part5】 6月19日より順次発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」を6月19日より順次発売する。価格は1回850円。

3月18日に描き下ろしイラストが公開され、「学園アイドルマスター」に登場するアイドル達が「ケーキ」をテーマにした衣装を纏った姿が明らかとなった。イラストでは4グループの衣装となっており、チョコレートケーキやショートケーキ、レアチーズケーキ、アップルパイを連想させるデザインとなっている。

ラインナップには一番くじのフィギュアブランド「Gracemaster」から花海咲季、月村手毬、藤田ことねが登場。さらに、描き下ろしイラストを使用したビジュアルファンブックやクリアキーホルダー、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドが当たる。

そして、ラストワン賞には「月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」が登場する。

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