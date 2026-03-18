WBC決勝・米国―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となったが、敗れた直後の米国スーパースターの振る舞いが海外から喝采を浴びている。試合が終わったグラウンド。ベネズエラの選手がWBC優勝のキ