サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71GY」「150-SNCH71BG」を発売した。■あぐらでもゆったり座れる幅広座面本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現している。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラック