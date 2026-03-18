いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、3月27日（金）劇場公開となる映画『鬼の花嫁』のミラーとステッカーを合計6名様にプレゼントいたします！シリーズ累計発行部数650万部突破の大人気作品が待望の実写映画化！原作は、2020年より刊行され、多くの読者から支持されたクレハ著の小