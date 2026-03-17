文化放送では、3月20日（金）午後7時00分から、特別番組『侍世界一への挑戦アンタッチャブルの勝手にアンバサダー』を生放送する。パーソナリティは、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也と柴田英嗣が担当し、ゲストには第5回WBC日本代表の投手コーチを務めた吉井理人を迎える。 文化放送は、野球世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」のアメリカラウンド 準々