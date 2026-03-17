３月16日、沖縄県辺野古沖で船2隻が転覆し、修学旅行中の高校生らが死亡した事故で、亡くなった女子生徒が通っていた京都府の同志社国際高校が、17日11時すぎに会見を行いました。【写真を見る】沖縄・辺野古沖で船転覆し女子高校生ら死亡…修学旅行の平和学習中に学校が会見【ひるおび】同志社国際高校西田喜久夫校長「多大なご心配、ご心労をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。」「ご本人様の未来ある部分を