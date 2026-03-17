《充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました。いつか戻って来る日まで》【写真多数】「手を繋いで、人目も気にせず…」山本舞香とHiroのデート写真を一気に見る2月26日、ロックバンド「MY FIRST STORY」が活動休止を発表した。今回の活動休止の裏で、ボーカルのHiro（32）は、妻で女優の山本舞香（28）と“ある計画”を立てていた――。バンドの活動休止を発表したHiro◆◆◆堂々の交際宣