新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび同番組の密着企画「NO MAKE」で夫婦漫才師 宮川大助・花子の“イマ”に独占密着。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年４月で結婚50年を迎える２人だが、現在、花子は「多発性骨