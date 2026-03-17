2026年2月27日より全国公開された『#拡散』は、映画『ゴールド・ボーイ』で映画製作に進出したチームジョイの代表・白金さんが原案・監督を手掛け、成田凌さんが主演を務める作品。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】妻・明希(山谷花純)の遺影をアピールしながら歩く浅岡(成田凌）映画『#拡散』のメイン写真【ストーリー】富山県の小さな町で介護士として働く浅岡信治(成田凌）。ソロキャン