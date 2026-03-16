中国外務省は、トランプ大統領が3月末に予定されている訪中の延期を示唆したとの報道についてアメリカ側と「意思疎通を図っている」と述べました。トランプ大統領の訪中を巡ってはイギリスのフィナンシャル・タイムズが、15日中国がホルムズ海峡への艦船派遣に協力しなければ、訪中を「延期する可能性がある」とトランプ大統領が述べたと報じました。これについて中国外務省の報道官は16日の会見で「首脳外交は米中関係においてか