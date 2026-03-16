WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶が15日、中国・重慶で行われ、男子シングルスで中国の19歳・温瑞博が準優勝となった。張本智和（トヨタ自動車）との準決勝を4-2で制した後、張本に感謝のコメントを発した温にブーイングが飛ぶ異常事態に。観客のマナーについて中国メディアからも疑問の声が上がっている。世界27位の温は、準決勝で同5位と格上の張本と対戦。3-1と勝利へ王手をかけた第6ゲームを21