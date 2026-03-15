お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が14日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、芸人仲間から女性について暴露される場面があった。前週の番組で“女性問題”が明かされた町田だったが、この日も「エルフ」荒川が「居酒屋で女の子とキスし過ぎて出禁になったっていう」とうわさ話を披露。共演者からは「居酒屋？」「マジ？」と驚きの声が上がった。町田は「ホントです」とあっさり