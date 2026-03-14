カーショーが米国ブルペンでまさかの“行動”米国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、カナダ代表を破り、3大会連続でベスト4進出を決めた。熱戦が繰り広げられるなか、米国ブルペンで見つかった“珍行動”に海外ファンが反応。「ご褒美だね」「これ最高！」と喜んでいる。米放送局「FOXスポーツ」は公式X（旧ツイッター）で“問題のシーン”を公開。試合中のクレイトン・カ