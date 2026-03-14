カーショーが米国ブルペンでまさかの“行動”

米国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、カナダ代表を破り、3大会連続でベスト4進出を決めた。熱戦が繰り広げられるなか、米国ブルペンで見つかった“珍行動”に海外ファンが反応。「ご褒美だね」「これ最高！」と喜んでいる。

米放送局「FOXスポーツ」は公式X（旧ツイッター）で“問題のシーン”を公開。試合中のクレイトン・カーショー投手を捉えた中継映像には、左腕がブルペンを出て“銀色の缶”を受け取り、笑顔を見せる様子が収められていた。同局が「カーショーが、冷えたビールもらってる」とテキストを添えて投稿したことで、ネット民の注目を集めたよう。

レジェンド左腕の思わぬ行動に海外ファンも即座に反応。SNSには「真のアメリカ人だ。最高」「雰囲気を楽しみに来てるだけだな」「これがカーショーの最後の映像になるとは誰が思っただろうか」「今日が最後らしい……だからビールwww」「カーショーだけだよ、このチームで本当に楽しもうとしてるやつは」などのコメントが寄せられていた。

ドジャース一筋でプレーしたカーショーは昨季限りで現役引退を表明していたが、WBC米国代表に選ばれ、異例の復帰を果たした。1次ラウンド4試合で登板はなく、カナダ戦直前には準々決勝後の代表離脱が決定。この日が“現役ラスト”の試合だったが、マウンドに上がることはなかった。それだけに、登板を楽しみにしていたファンにとっては思わぬニュースとなったようだ。（Full-Count編集部）