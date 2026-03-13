BTSが、ソウル・光化門（クァンファムン）での公演を前に、外部を遮断した極秘リハーサルに突入する。3月13日、韓国の音楽業界関係者によると、BTSは21日20時に開催される光化門広場での公演に向け、安全とセキュリティを考慮し、別途用意された非公開の会場でリハーサルを進行する予定だ。【写真】BTS、『ARIRANG』グループ写真を初公開！今回の公演は屋外の広場で行われるため、新曲やセットリストの流出防止に加え、周辺に人波