3月12日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、ホルムズ海峡封鎖の影響により原油が急激に高騰している件について取り上げた。 番組では毎日新聞の記事を紹介。高市早苗首相は、16日にも石油備蓄を放出すると表明した。これは国際エネルギー機関（IEA）の加盟各国による協調放出ではなく、日本が単独で放出を決めるという、極めて異例な事態となる。 青木理「僕は月曜日にガソリンを入れて、水曜日に