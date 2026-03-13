3月12日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、ホルムズ海峡封鎖の影響により原油が急激に高騰している件について取り上げた。

番組では毎日新聞の記事を紹介。

高市早苗首相は、16日にも石油備蓄を放出すると表明した。これは国際エネルギー機関（IEA）の加盟各国による協調放出ではなく、日本が単独で放出を決めるという、極めて異例な事態となる。

青木理「僕は月曜日にガソリンを入れて、水曜日に入れるときには明らかに値段が上がっていましたよ。2～3日の間に。僕は車をよく使うので、ガソリンスタンドのアプリを入れてるんですけど『間もなく石油がものすごく値上がりしますので、今のうちに満タンにすることをおすすめします』って通知がきました」

大竹まこと「巷のガソリンスタンドでは、今のうちに入れておこうって人がすごく多かった。そういう情報が先に出回ってたのか」

ガソリンの暫定税率が廃止され、一度はガソリンの値段が下がったが、あっという間に元に戻ったことになる。

大竹「本を正してみれば、アメリカがイランを攻撃し始めたことに始まって、アメリカもホルムズ海峡の封鎖まで行くと思ってなかったわけだよね？」

青木「そうだとすると、国際法も無視して国連の手続きも無視して、手前勝手に軍事行動に突き進んだアメリカの責任は問われなくちゃいけないんですよね……」