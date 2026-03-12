文化放送は、3月21日（土）、22日（日）の2日間、東京スカイツリータウン®4F スカイアリーナで、イベント「スポーツフェスティバル in 東京スカイツリータウン®」を開催する。 「スポーツフェスティバル in 東京スカイツリータウン®」は、アスリートによるトークステージやファミリーで楽しめる様々なアトラクションなど、誰でも楽しめる入場無料の