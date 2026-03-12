

文化放送は、3月21日（土）、22日（日）の2日間、東京スカイツリータウン®4F スカイアリーナで、イベント「スポーツフェスティバル in 東京スカイツリータウン®」を開催する。

「スポーツフェスティバル in 東京スカイツリータウン®」は、アスリートによるトークステージやファミリーで楽しめる様々なアトラクションなど、誰でも楽しめる入場無料のスポーツフェスティバルとして、2017年11月より、文化放送と東京スカイツリータウンの共催で実施。今回は、2021年10月以来、約5年ぶりの復活となる。

3月21日（土）、22日（日）の2日間、会場では、一般社団法人日本ストリートサッカー協会、日本の男子プロバスケットボールトップリーグ「Bリーグ」チームの越谷アルファーズ、日本ハンドボールリーグ所属のジークスター東京の協力により、各種目を体験できるブースが登場する。

22日（日）には、各スポーツをテーマにした様々なステージイベントを開催。元日本代表DFでサッカー解説者の松木安太郎が登場し、W杯開催に向け盛り上がりを見せる「サッカー」をテーマにしたトークステージのほか、声優でバスケットボール愛好家の駒田航がゲストMCを務め、ゲストの越谷アルファーズチアリーダーとともに「バスケットボール」の魅力とBリーグ観戦の面白さを紹介するステージも展開する。

また、「野球」をテーマにしたステージでは、元埼玉西武ライオンズ監督で野球解説者の辻発彦が登場し、開幕直前のプロ野球について語りつくす。

ステージMCは、寺島啓太アナウンサーと舘谷春香アナウンサーが担当。

なお、22日（日）のトークステージの一部は、文化放送で3月25日（水）午後7時00分～8時00分に特別番組として放送する。

【イベント概要】

■イベント名：「スポーツフェスティバル in 東京スカイツリータウン®」

■実施日時：3月21日（土）11：00～17：00

3月22日（日）10：00～16：00

■放送日時：3月25日（水） 午後7時00分～8時00分 ※22日のステージイベントの模様を放送

■会場：東京スカイツリータウン®4F スカイアリーナ （入場無料・観覧自由）

■出演：ステージMC：寺島啓太、舘谷春香

ゲスト： 松木安太郎、駒田航