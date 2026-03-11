◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣ１次ラウンドＢ組で３連勝していた米国が２連勝中のイタリアと“全勝対決”に臨み、まさかの敗戦。同ラウンドを３勝１敗で終え、イタリアが３連勝となった。１１日（日本時間１２日）にはイタリアと２勝１敗のメキシコが最終戦で直接対決。メキシコが勝利した場合は３チームが３勝１敗で並ぶ。ＷＢＣの規定では３チ