チェコ代表の“気遣い”に称賛の声■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組が10日、東京ドームで行われ、チェコ代表は野球日本代表「侍ジャパン」に0-9で敗れた。試合中に侍ジャパンの中村悠平捕手（ヤクルト）にファウルチップが直撃。チェコ選手の“気遣い”にネット上で称賛の声が上がった。場面は4回無死一塁だった。チェコ代表の4番を務めるマルティン・チェル