代表ラスト登板のサトリアが5回途中無失点の好投■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）チェコ代表は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦・野球日本代表「侍ジャパン」戦に敗れた。7回まで0-0の大接戦を演じたが、8回に崩れて大金星を逃した。試合後に会見に臨んだパベル・ハジム監督は、健闘したナインの活躍を称えた。チェコ代表の先発は、今回限りでの代表引退を示唆しているオ