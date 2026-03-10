サトリアが5回途中まで好投…7回まで0-0の善戦■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）チェコ代表は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦・野球日本代表「侍ジャパン」戦に敗れた。7回まで0-0の大接戦を演じたが、8回に9失点と投手陣が崩れた。4戦全敗で日本を去ることになったが、敗戦後もファンの声援に応えるなど、最後まで紳士的振る舞いを貫いた。代表を引退するオンジェイ・サ