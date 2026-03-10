大谷＆誠也は2人で4本塁打■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）まさかの展開となった。野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に臨んだ。3連勝ですでに1位通過を決め、この日は打線を大きく変更。しかし、チェコ投手陣に6回まで無得点に終わり、「侍ジャパン、大丈夫か」「打線酷くない？」と不安が広がっている。チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリ