サトリアは5回途中で降板■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、野球日本代表「侍ジャパン」-チェコ戦で最終戦を迎えた。チェコ代表の先発、オンジェイ・サトリア投手はこの日が“代表ラスト登板”の見込み。日本を相手に5回途中まで無失点に封じて降板すると、東京ドームのファンも総立ちで拍手を送る微笑ましい光景が広がった。2023年WBCでは超魔球