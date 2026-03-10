日本戦に先発■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手が10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本戦に先発登板。3連勝中の侍ジャパンを相手に4回2/3を投げて6安打3奪三振。無失点に抑える投球に、パベル・ハジム監督は、降板するサトリアを最敬礼で迎えた。東京ドームは右腕への温かい拍手に包まれた。サトリアは初回、1死から佐藤輝明内野手に二塁打を打たれ