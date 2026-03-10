自宅でクロスボウと矢を所持したとして、指定暴力団松葉会系暴力団の組長が逮捕されました。警視庁によりますと、松葉会系暴力団の組長・武井美喜也容疑者は先月、群馬県高崎市の自宅で、クロスボウ1丁と矢5本を人の殺傷を目的として違法に所持した疑いが持たれています。武井容疑者が拳銃を持っているという情報があり、警視庁が家宅捜索したところ、クロスボウと矢が見つかったということです。調べに対し武井容疑者は、所持につ