水と間違えてチャミスルを購入してしまった！というポストがXで話題になっている。 【写真】バズったおかげで届いたチャミスル水と間違えないように！ 写真に写っているのは、透明のペットボトルに入った飲み物。グリーンの蓋と、水色の水滴の“fresh”の文字。 清々しい水の流れを想起させるデザインで、日本で流通しているミネラルウォーターにそっくりだが、正体は16度の焼酎。投稿主である漫画家のさり