新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月11日（水）午後２時より、TVアニメ『天穂のサクナヒメ』シリーズ全話を初めて無料一挙放送する。 『天穂のサクナヒメ』は、えーでるわいすが手がけた和風アクションRPGが原作で、ぐうたらな生活を送っていた豊穣神・サクナヒメが、神々の都から鬼たちが巣喰う孤島・ヒノエ島へ追放され、神の世に迷い込んだ人間たちとともに米作りと鬼退治に挑む、米作りバトルアクションが描かれる