『天穂のサクナヒメ』、ABEMAでシリーズ全話の初無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月11日（水）午後２時より、TVアニメ『天穂のサクナヒメ』シリーズ全話を初めて無料一挙放送する。
『天穂のサクナヒメ』は、えーでるわいすが手がけた和風アクションRPGが原作で、ぐうたらな生活を送っていた豊穣神・サクナヒメが、神々の都から鬼たちが巣喰う孤島・ヒノエ島へ追放され、神の世に迷い込んだ人間たちとともに米作りと鬼退治に挑む、米作りバトルアクションが描かれる。原作ゲームは、稲作の工程を丁寧に再現したゲーム性と神話をモチーフにした和風世界観が高く評価され、「令和の米騒動」と称されるほどの大ヒットを記録。2024年７月にTVアニメ化を果たし、サクナヒメの成長ドラマと稲作の楽しさや難しさをリアルに描いた物語が話題を集めた。さらに2026年２月15日（日）、22日（日）には、サクナヒメの親友・ココロワヒメが主役となるTVアニメ特別篇『天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌』が放送され、シリーズはさらなる広がりを見せている。
このたび決定した無料一挙放送企画では、２月に放送されたばかりのTVアニメ特別篇『天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌』を「ABEMA」で初めて無料放送。３月11日（水）午後２時より、TVアニメ全13話とTVアニメ特別篇（前編・後編）を続けて無料でお届け。なお放送後１週間、シリーズ全話を無料で楽しめる。
(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会
(C)えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会
(C)安藤敬而／集英社
