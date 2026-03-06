サンワサプライ株式会社は、デュアルマイクノイズキャンセル搭載の片耳Bluetoothヘッドセット「MM-BTMH74BK」を発売した。充電ケース付きで持ち運びながら充電でき、約12時間の連続使用が可能だ。柔らかいイヤーフックなので、長時間つけても疲れにくく、耳が痛くならない。■デュアルマイクノイズキャンセル機能を搭載通話用マイクに加えてノイズキャンセル用マイクを搭載し、周囲のノイズを抑えながらクリアに声を届けられる。ビ