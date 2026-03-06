新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BLACKPINKのジェニーやDEXら豪華出演者が出演する新感覚バラエティ番組『シークレットフレンズ』（全12話）を３月16日より、毎週月曜日の夜９時から１話ずつ、字幕付きで無料放送することを決定した。 「ABEMA」にて日本初・無料放送が決定した『シークレットフレンズ』は、相手に気づかれないようこっそりと準備を進め、最後にプレゼントを贈る韓国の大流行ゲーム「マニトゲーム」を現