新感覚バラエティ『シークレットフレンズ』日本初・無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BLACKPINKのジェニーやDEXら豪華出演者が出演する新感覚バラエティ番組『シークレットフレンズ』（全12話）を３月16日より、毎週月曜日の夜９時から１話ずつ、字幕付きで無料放送することを決定した。
「ABEMA」にて日本初・無料放送が決定した『シークレットフレンズ』は、相手に気づかれないようこっそりと準備を進め、最後にプレゼントを贈る韓国の大流行ゲーム「マニトゲーム」を現代風にアレンジした新番組。番組前半では、まず５人の出演者が互いに正体を探り合う個人戦からスタートし、それぞれが誰かのためにサプライズでプレゼントを用意する過程が描かれる。「もらったものの２倍をお返しする方法を知っている人たちの集まり」として招集されたメンバーたちに課せられた唯一のルールは、「何があっても絶対にバレないこと」。その後、メンバーは一つのチームとなり、より多くの人々に特別な一日をプレゼントする「シークレットマニト作戦」へとスケールアップしていく。正体を隠したままミッションを遂行する中で巻き起こる予測不能な展開と“秘密任務ギフト作戦”から最後まで目が離せない。
本作を彩る豪華キャストとして、AチームにBLACKPINKのジェニー、DEX（キム･ジニョン）、秋山成勲、ノ･ホンチョル、イ･スジが登場。Bチームには、チョン・ヘイン、コ・ユンジョン、パク・ミョンス、ホン・ジンギョン、キム・ドフンといったスター陣が勢揃い。「ABEMA」にて３月16日より毎週月曜日の夜９時から、全12話を１話ずつ字幕付きで無料放送する。
(C) TEO corp.
