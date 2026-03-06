本年度アカデミー賞(R)で3度目となる主演男優賞ノミネートを果たし、ハリウッド若手俳優で確固たる人気を誇るティモシー・シャラメ。主演作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』が2026年3月13日(金)に公開される。【写真】会場に登場したティモシー・シャラメ。ブラウンのジャケットとパンツというシンプルな衣装本作で、卓球の世界チャンピオンになって人生一発逆転を狙う野心家のマーティ・マウサ&#