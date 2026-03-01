2日からメジャー組も試合出場、近藤が打順に言及「まだ言われていない」野球日本代表「侍ジャパン」は1日、京セラドームで練習を行った。チームは2日にオリックス、3日に阪神と対戦。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャー組も、このカードから出場が可能となる。近藤健介外野手（ソフトバンク）は、報道陣の取材に「（打順は）ショウヘイ次第かなと思います」と語った。この日から村上宗隆内野手（ホワイトソックス）がチーム