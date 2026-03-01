鈴木誠也とともに中堅へ野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が1日、京セラドームでの前日練習に参加。打撃練習の際には中堅に入り、背走してボールをキャッチした。大谷はグラウンドに姿を見せると、左翼でダッシュ。その後はグラブを持ち、中堅の定位置へ歩いた。中村悠平（ヤクルト）、若月健矢（オリックス）両捕手が打撃練習を行う中、鈴木誠也外野手（カブス）とともにセンターの守備についた。大