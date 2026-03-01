侍Jは2日にオリ、3日に阪神と対戦野球日本代表「侍ジャパン」は1日、京セラドームで練習を行った。ドジャースの大谷翔平投手も登場。チームは2日にオリックス、3日に阪神戦と同ドームで対戦。メジャー組もこの試合から“プレー解禁”となる。この日、大阪入りした侍ジャパン。大谷は日本ハム時代の同僚だった近藤健介外野手（ソフトバンク）とともにグラウンドへグラブ持参で登場。左翼のファウルゾーンでストレッチをしていた