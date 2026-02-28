国際サッカー評議会（IFAB）は28日、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026で新ルールの適用を承認したことを発表。試合のテンポを向上させ、時間の浪費を減らすことが目的となる。IFABの年次総会が28日、ウェールズで行われ、新ルールに関する承認を発表。これにより、今夏のW杯を皮切りに、各国リーグ戦でも2026−27シーズンから順次導入される見通しとなった。今回の変更では大きく4つ変更が示された。1つ目はスローインや