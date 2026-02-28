フリー打撃で衝撃弾連発…鈴木誠也も5階席に飛び込む一発野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が28日、中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に、打撃練習を行った。25スイングで柵越え9本。場内が騒然となった。大谷は27日にはグラウンドでキャッチボールを行い、その後は鈴木、吉田正尚外野手（レッドソックス）らと同じ組でフリー打撃を実施。28スイングで11本の柵越えをマークした。この日も