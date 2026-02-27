アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）傘下のアサヒグループ食品は２７日、主力商品であるタブレットミンティア」の２０２５年の売上高が過去最高だったと発表した。昨年９月のサイバー攻撃によるシステム障害で出荷が一時滞ったが、女性をターゲットにした商品戦略が奏功し、販売増につながった。正確な売上高は、システム障害の影響で集計が遅れているが、過去最高だった１９年の２３８億円を超えたという。フルーツ味