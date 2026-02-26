人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日までにオフィシャルブログを更新。ドバイ滞在中に体調不良に見舞われていたことを明かした。 ４歳の長男“たろ”と親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロらとドバイを訪れている桃。22日、「ドバイでまさかの体調不良」と題してブログを更新すると「実は…２日目の朝、おきたら体調不良で…（お酒は一滴も飲んでないので、二