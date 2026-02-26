あいのり･桃、ドバイ滞在中にまさかの体調不良を告白
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日までにオフィシャルブログを更新。ドバイ滞在中に体調不良に見舞われていたことを明かした。
４歳の長男“たろ”と親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロらとドバイを訪れている桃。22日、「ドバイでまさかの体調不良」と題してブログを更新すると「実は…２日目の朝、おきたら体調不良で…（お酒は一滴も飲んでないので、二日酔いではないです。笑）」と告白。昼過ぎまでは観光を続けたものの「15時〜19時くらいの４時間、 みんなとは別行動でたろとホテルに帰らせてもらい、休憩をとらせてもらいました」と告白。
体調を崩したのは桃本人で、長男は元気だったといい「たろもしっかりお昼寝とれて良かった…！！」と前向きにつづった。
続けて「私としたことが体調不良になるなんて、本当に周りに気を遣わせてしまって、申し訳ない…」と反省しつつも「でも、やすんだらだいぶ良くなって、イフタールは参加できましたーーー！！！」と報告。
「日本でも滅多に体調悪くならない」という桃。「よりによってドバイで」「おとといも昨日も22時には寝るという。せっかくのれみとの貴重な夜なのに、もったいないね あーーー、もう歳だ！！！！体力に限界があることを知った。笑」とユーモアを交えながら振り返り「だいぶ回復したので、ご心配なく」とファンを安心させ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「体調が良くなって本当に良かった」「精神的に物凄くお疲れになったのでしょうね」「無理しないでね」「身体が１番！！」「心配だよー(泣)」 「えぇ〜泣異国での体調不良なんて不安だったでしょ泣」「早く治って、ドバイ楽しめますように」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
