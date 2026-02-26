俳優織田裕二（58）が26日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）にVTR出演。過去の労働環境についてぶっちゃけた。WOWOW連続ドラマ「北方謙三水滸伝」で共演する反町隆史、亀梨和也と過去の撮影現場についてトーク。亀梨から「厳しい時代も？」と過酷さを問われると、織田は「そうかな？それが普通だったから。部活でも何でもそうだったじゃん」としつつ、「昭和で体罰当たり前の時代に生きちゃったので、『