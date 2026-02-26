セールは2024年にサイ・ヤング賞…通算145勝＆2579奪三振大阪に本社を置く日本を代表する総合スポーツ用品メーカー「ミズノ」の米国版公式インスタグラムは25日（日本時間26日）、「クリス・セールへ、最大級の敬意を」と綴り、スポンサー契約を結ぶ左腕へのサプライズ映像を公開した。普段は強面な36歳が満面の笑みに。「日本の文化は本当に最高だ」と米ファンも感動している。ミズノ公式インスタグラムは「ミズノが受け継ぐ