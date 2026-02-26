セールは2024年にサイ・ヤング賞…通算145勝＆2579奪三振

大阪に本社を置く日本を代表する総合スポーツ用品メーカー「ミズノ」の米国版公式インスタグラムは25日（日本時間26日）、「クリス・セールへ、最大級の敬意を」と綴り、スポンサー契約を結ぶ左腕へのサプライズ映像を公開した。普段は強面な36歳が満面の笑みに。「日本の文化は本当に最高だ」と米ファンも感動している。

ミズノ公式インスタグラムは「ミズノが受け継ぐ日本の伝統において、日本刀は名誉と忠誠の象徴である。それは真に優れた者にのみ許される特別な贈り物であり、クリス・セールへの称賛の証として、これ以上ふさわしいものはない」と綴った。同社との契約17年目を迎えたセールに対し、日本刀をプレゼントする粋な対応を見せた。

通算145勝、2579奪三振の実績を誇り、2024年にサイ・ヤング賞を獲得したセールは、カバーを外され、ガラスケースに入った日本刀を見ると子どものように大はしゃぎ。鞘から取り出し、目を輝かせながら日本刀を持ってその場を後にした。

日本といえば、近年はアニメなどが海外でも大人気だが、俳優・真田広之さん主演の「SHOGUN 将軍」がフィーバーを起こすなど、伝統的な文化にも関心が寄せられている。「ミズノは粋な計らいをする」「素晴らしい」「野球のパンツもミズノを愛用しているが、品質は間違いない。日本文化のリスペクトも含めて、このブランドは最高だ」「これ以上にクリス・セールに似合う道具があるか？」「日本の文化と習慣はとてもかっこいい」と米ファンも称賛の声を寄せている。（Full-Count編集部）