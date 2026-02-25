お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に、相方の田中裕二（61）とともに出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）についてのテレビ解説が話題となった、同種目元日本代表の高橋成美さん（34）を絶賛した。太田と田中はTBS系「サンデージャポ