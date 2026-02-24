人手不足が深刻化するなか、三井住友銀行はAI＝人工知能が顧客の問い合わせに年中無休で対応する初のサービスを25日から開始します。【映像】AIオペレーターを使う様子AI「アプリで支払いモードを切り替え可能。年会費無料の一般ランクもあります。他にご不明点はありますか？」平山明秀レポ「このようにAIがコールセンターの担当者に代わってスムーズに回答してくれます」AI「お役に立てて何よりです」このAIオペレーターはタ