昨季は打率.199と低迷昨季はドジャースに所属し、FAとなっていたマイケル・コンフォート外野手が23日、カブス移籍で合意したことがわかった。米の敏腕記者、ジョン・ヘイマン氏が伝えた。ヘイマン氏は自身の公式X（旧ツイッター）に「マイケル・コンフォートがカブスへ」と速報した。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は今月18日（日本時間19日）に、左打者の外野手が不足しているアストロズが興味を示している