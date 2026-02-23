ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。閉会式ではクロスカントリー50キロクラシカルの表彰式も行われ、日本企業のロゴに注目が集まった。閉会式ではこの日に実施されたクロスカントリー女子50キロクラシカルの表彰式も行われた。同種目を制したのはエバ・アンダション（スウェーデン）。ウェアの右