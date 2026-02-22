2回に三塁へのボテボテゴロをランニングスロー【MLB】ブルージェイズ 3ー0 フィリーズ（日本時間22日・ダンイーデン）ブルージェイズの岡本和真内野手が21日（日本時間22日）、フロリダ州ダンイーデンで行われたフィリーズとのオープン戦初戦に「6番・三塁」で先発出場し、実戦デビューを飾った。2打席とも、カットボールで遊ゴロと三ゴロに仕留められ、無安打に終わったが、三塁での守備機会を無難にこなし、「まずは元気に試合